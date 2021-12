Lutto a Palermo, morto l'esponente di +Europa Alessio Campione

"Una perdita enorme di patrimonio umano, un esempio per i giovani e per le generazioni futuro. Per noi è un grande lutto, un giorno molto triste".

E' stato portato via da un male incurabile, Alessio Campione, 70 anni, esponente nazionale di + Europa, e il presidente del partito fondato da Emma Bonino, Fabrizio Ferrandelli, lo ha ricordato con parole piene di affetto. "Mi era stato vicino nella mia campagna elettorale per l'elezione a sindaco di Palermo, è una figura che mi ha accompagnato per tanto tempo. Aveva uno sguardo, una prospettiva, che ti conquistavano".

Campione era stato un dirigente della Lega delle cooperative e del Psi. Attualmente era coordinatore del gruppo liberal socialista di Palermo, che si presenta come un nuovo "aggregato di forze politiche che si ispirano al federalismo e si oppongono al populismo e al sovranismo", e inoltre era membro nazionale dell'assemblea di +Europa.

Campione lascia due figli e la moglie Giovanna Fiume, per anni docente di Storia moderna nell'Università di Palermo e autrice di studi e ricerche sull'Inquisizione e sui movimenti femminili.

