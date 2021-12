Romano: “Candidato a Palermo? se sarà il caso non mi sottrarrò". E Cuffaro: "Pronti a sostenerlo"

«Ho sempre detto che le fughe in avanti non mi piacciono e non commetterò lo stesso errore. Mi pare fin troppo ovvio, tuttavia, che con nove candidati in campo manca una sintesi. Noi lavoreremo per raggiungerla ma se non dovesse esserci noi non ci sottrarremo». Cosi il vicepresidente di Noi con l’Italia, Saverio Romano, parlando con i giornalisti a Palermo, rispetto all’ipotesi di una sua candidatura a sindaco del capoluogo siciliano. «Il nostro perimetro è quello del centro - ha detto Romano dal cinema Politeama dove è in corso l’assemblea nazionale del partito a cui hanno preso parte tra gli altri il presidente Maurizio Lupi e il sottosegretario alla Salute Andrea Costa - Noi siamo al governo con il centrodestra in Sicilia ma a Palermo vogliamo aprire questo perimetro anche ad altre forze che seppure solo locali possono dare un contributo in termini di contenuti per vincere queste elezioni», ha concluso.

Arriva subito l'appoggio di Totò Cuffaro: "Saverio Romano vuole trovare una sintesi per una candidatura condivisa per il Comune di Palermo, ma se dovesse correre per sindaco di Palermo noi della DC saremmo con lui".

