Anci: il sindaco di Termini Imerese, Maria Terranova, nominata vicepresidente nazionale

Il sindaco di Termini Imerese, Maria Terranova, è stata nominata vice presidente dell'Associazione nazionale comuni Italiani (Anci). La notizia è arrivata questa mattina con una lettera a firma del presidente nazionale Antonio Decaro dove si legge "sono certo che il tuo prezioso e fattivo contributo in questo ruolo sarà fondamentale per la vita associativa e per sostenere e tutelare sempre con maggiore determinazione gli interessi dei Comuni e delle città in un'ottica di affermazione dell'interesse generale del Paese e dei cittadini".

Terranova è stata delegato Politico alle pari opportunità dell'associazione. "Sono orgogliosa di questo straordinario riconoscimento. Sono emozionata e commossa per questa nomina che per me significa, prima di tutto, impegno costante e dovere. Un grazie al presidente Antonio Decaro per aver creduto in me. Termini Imerese torna a essere protagonista a livello nazionale" dice il sindaco.

"Felice per l'incarico che è chiamata a svolgere in seno all'associazione - commenta il deputato siciliano del Pd Carmelo Miceli -. Sono certo che al tavolo nazionale farà sentire la sua voce autorevole a tutela dei Comuni siciliani soprattutto in questo momento di grandi difficoltà. I gravissimi problemi finanziari che attanagliano gli enti locali sono al centro di un corposo intervento da parte del Governo Draghi e ha come ulteriore obiettivo la riforma del Testo unico degli enti locali che insieme al Pd sto fortemente sostenendo".

Soddisfatto anche Marco Guerriero, responsabile enti locali del Pd: "La nomina di Maria Terranova mette insieme tanto, sia in termini di capacità e competenze, che in termini di rappresentanza politica e amministrativa. Auguri per il nuovo impegno, certo che Maria Terranova riuscirà a portare all’attenzione di tutti gli enti locali d’Italia la situazione dei Comuni siciliani, le difficoltà economiche, ma anche le soluzioni che stiamo immaginando per far salire la Sicilia nella scala del welfare sociale".

© Riproduzione riservata