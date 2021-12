«Ai Rotoli non è cambiato nulla, il sindaco venga in aula», la richiesta di 20 consiglieri

«Ai Rotoli non è cambiato nulla, il sindaco venga in aula»: questo, in sintesi, è la tesi di venti consiglieri comunali d’opposizione, la metà dei 40 componenti dell’assemblea, che hanno chiesto la presenza del sindaco di Palermo Leoluca Orlando in Consiglio comunale.

I consiglieri, che definiscono «vergognosa la situazione dei morti in attesa infinita di sepoltura - si legge in una nota - e preso atto che nessuno degli impegni presi dall’amministrazione attiva e dal sindaco in persona è stato mantenuto», chiedono alla presidenza dell’aula di «convocare urgentemente una seduta del Consiglio comunale, alla presenza anche del sindaco».

La nota è firmata da Alessandro Anello, Ugo Forello, Giulia Argiroffi, Igor Gelarda, Francesco Bertolino, Gianluca Inzerillo, Leonardo Canto, Cesare Mattaliano, Paolo Caracausi, Caterina Meli, Marianna Caronia, Giuseppina Russa, Dario Chinnici, Girolamo Russo, Carlo Di Pisa, Francesco Scarpinato, Fabrizio Ferrandelli, Claudio Volante, Sabrina Figuccia e Ottavio Zacco.

