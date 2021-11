Diventerà Bellissima, nasce il circolo comunale a Camporeale

È stato costituito a Camporeale il circolo locale di DiventeràBellissima. Tra le prime adesioni quella dell'assessore comunale alle Politiche giovanili, Emanuele Pisciotta, mentre il coordinatore sarà Salvatore Gullo.

Il capogruppo all'Ars, Alessandro Aricò, sottolinea: «Abbiamo ancora negli occhi e nel cuore il grande successo della manifestazione regionale di Catania, dove in migliaia hanno testimoniato la continua crescita di DiventeràBellissima in tutta la Sicilia. Un ulteriore tassello viene ora aggiunto a Camporeale, l'ennesimo di una provincia, quella di Palermo, dove il nostro movimento politico coordinato da Angelo Pizzuto è molto ben radicato e può contare su una classe dirigente motivata e competente».

Da parte sua l'assessore Emanuele Pisciotta sottolinea: «Abbiamo davanti a noi una grande opportunità e i giovani possiamo e dobbiamo fare la differenza. Sicuramente fare parte di un progetto ambizioso non può che darci la carica e la giusta motivazione anche per mettere in risalto giovani consiglieri, assessori e cittadini che vogliono avvicinarsi alla buona politica e dare il proprio contributo per una Sicilia migliore».

«Unire le forze e condividere le idee è indispensabile per dare una svolta a Camporeale», afferma il neo designato coordinatore cittadino Salvatore Gullo, mentre Giuseppe Giandalone (componente del direttivo regionale), sottolinea: «Le competenze e gli obiettivi raggiunti dal governo Musumeci sono sotto gli occhi di tutti. La continua crescita del nostro movimento anche tra i giovani, oltre a confermarne il buon operato, costituisce uno sprone importante per i veterani».

