Palermo, nuova fumata nera per il Piano triennale delle opere pubbliche

Nuova fumata nera per il piano triennale delle opere pubbliche di Palermo, che il capoluogo attende per programmare il proprio futuro infrastrutturale. «Che si tratti di ostruzionismo non c'è dubbio - dichiarano i capigruppo di PD, Sx, Avanti insieme, Movimento 5Stelle - tant'è vero che trascorrerà un’altra settimana senza che l’atto sia votato. Oggi, infatti, la maggioranza numerica del Consiglio Comunale ha animato una nuova, ennesima, seduta inutile, nonostante fossero presenti in Aula sia l’assessora, sia altri interlocutori chiamati ad approfondire la delibera del Piano Triennale delle Opere pubbliche».

Il Centrodestra, prosegue la nota, ha deciso che «la mancanza di altri interlocutori, anche non invitati, determinasse l’impossibilità di procedere con l’analisi dell’atto. Ancora una volta è mancato il numero legale. Il Centrodestra ha la maggioranza in Consiglio e può decidere cosa discutere e cosa votare, ma l’evidenza è che voglia solo una discussione politica vaga e propagandistica senza assumersi le responsabilità del voto. La città pagherà un prezzo troppo elevato se questo Piano triennale non verrà votato immediatamente».

