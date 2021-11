Palermo, prove di alleanza tra Pd e M5S per la corsa a Palazzo delle Aquile

Il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle hanno ragionato su un possibile percorso comune alle amministrative di Palermo in una riunione questo pomeriggio nel capoluogo.

Lo dice una nota dei due partiti. Un asse che potrebbe replicare le esperienze vincenti di San Cataldo, Caltagirone, Favara, Lentini che si aggiungono a quella di Termini Imerese di un anno fa, continua la nota. Durante l’incontro sono state messe sul tavolo posizioni politiche e temi per la città. «Questo primo incontro è servito per aprire una interlocuzione formale a Palermo tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle con lo scopo comune - secondo PD e Movimento 5 Stelle - di costruire un solido percorso progressista, politico e civico, che possa servire la città per i prossimi 10 anni. Siamo consapevoli delle difficoltà politiche da affrontare, legate alla diversa posizione che le nostre forze hanno rispetto all’Amministrazione uscente ma vorremmo trasformare questa criticità in un valore aggiunto che spinga verso l’alto l’asticella di un nuovo progetto in questa diversa fase storica che - concludono - metta al centro la città e che ne attivi le migliori energie».

© Riproduzione riservata