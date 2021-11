Corso a pagamento per accedere a Medicina, la Regione Siciliana revoca il patrocinio

La Regione Siciliana revoca il patrocinio ai corsi preparatori alle selezioni per l’ingresso alla facoltà di Medicina. Si tratta di corsi a pagamento.

«In relazione a notizie di stampa su un patrocinio che sarebbe stato concesso dalla Regione Siciliana a un ente di formazione che organizza corsi a pagamento preparatori ai test di ingresso ai corsi di laurea in Medicina - si legge in una nota della Regione, che evita di nominare chi ha sollevato il caso, ovvero il capogruppo all’Ars dei Popolari Autonomisti Totò Lentini - l'assessorato regionale all'Istruzione e alla Formazione professionale precisa che un patrocinio gratuito era stato rilasciato nel 2018 per attività di mero orientamento che, per esplicita dichiarazione dell’ente, escludevano ogni onerosità».

Una concessione che secondo l’assessorato non è più attuale. «In ogni caso - si legge ancora nel comunicato -, a parte il tempo trascorso che già di per sé supera la validità della concessione, l’assessorato ha provveduto a revocare formalmente il patrocinio concesso a suo tempo, in quanto – si ribadisce – riguardava iniziative diverse da quelle oggi pubblicizzate e che escludevano ogni possibile ed eventuale onere, diretto o indiretto, a carico dell’utenza».

L’atto di diffida e revoca, assicura l’assessorato all’Istruzione e alla Formazione - è già stato inoltrato al soggetto organizzatore. La firma sulla revoca è dell’assessore regionale Roberto Lagalla.

© Riproduzione riservata