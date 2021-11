Forestali, l'Ars approva la legge sblocca concorsi: 600 posti nei prossimi 5 anni

L’Assemblea regionale siciliana ha approvato la Legge in materia di funzionamento del Corpo forestale della Regione siciliana, che prevede l’assunzione di personale a tempo indeterminato. Il via libera al ddl sblocca i concorsi nel Corpo forestale, inizialmente 47 posti con una previsione di 600 nei prossimi cinque anni. Per l’avvio delle procedure e l’organizzazione sono stati stanzia tre milioni di euro.

«Esprimo la soddisfazione mia personale e quella del governo Musumeci per l’approvazione all’Ars della norma che finanzia l’assunzione di nuovi agenti all’interno del Corpo forestale attraverso apposite procedure concorsuali. Voglio ringraziare il Parlamento tutto per la sensibilità dimostrata in questa occasione», ha a detto l’assessore regionale al Territorio e ambiente, Toto Cordaro, commentando l’approvazione all’Assemblea regionale della norma che dà il via libera ai concorsi. «Il voto finale di oggi in Aula dà finalmente una copertura finanziaria adeguata a potenziare l’organico della Guardia Forestale», aggiunge l’onorevole Giusi Savarino. «Sin da subito - spiega - in IV Commissione, in sinergia con il Governo Musumeci, avevamo accolto gli accorati appelli del dirigente generale del Corpo forestale della Regione siciliana, Salerno, e assieme all’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente, Cordaro, ci siamo impegnati per produrre tutti gli atti propedeutici e normativi necessari per mettere in condizione il Corpo Forestale di operare sul territorio in maniera appropriata, specie in un momento storico particolare in cui incendi e allagamenti impensieriscono, e non poco, tutti i siciliani».

«Esprimo piena soddisfazione per l’approvazione, avvenuta oggi in Aula, della norma che prevede l’assunzione di personale a tempo indeterminato all’interno del Corpo Forestale della Regione Siciliana - commenta Vincenzo Figuccia deputato della Lega all’Ars e commissario provinciale del partito a Palermo -. La norma in questione prevede lo stanziamento delle risorse economiche per bandire il concorso ed al contempo garantisce l’assunzione di circa 47 operai forestali, all’interno di una graduatoria che prevede l’assunzione di circa 600 persone nel corso del quinquennio. Per tali ragioni considero l’atto approvato oggi dal Parlamento regionale, una legge necessaria che si inserisce nell’idea di uno svecchiamento del personale. Molti forestali, infatti, hanno ormai un’età per la quale andrebbe immaginato un percorso di stabilizzazione a tempo pieno e un processo di turnover che, consenta, finalmente, attraverso questa norma l’assunzione di nuovo personale.».

