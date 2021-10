Palermo, Diventerà Bellissima candida Aricò a sindaco

La direzione regionale di Diventerà Bellissima riunita a Palermo alla presenza del fondatore Nello Musumeci, ha approvato, assieme al nuovo logo del movimento, la proposta di candidatura di Alessandro Aricó a sindaco di Palermo.

«Designazione alla quale arriviamo - si legge nel documento della direzione - con la consapevolezza che se è vero che il centrodestra non può (e non deve) dividersi, è altrettanto vero che a quell’appuntamento arriviamo ponendo all’attenzione di tutti la credibilità delle nostre persone migliori». «Inizieremo a discuterne venerdì (il 5 novembre in programma il vertice del centrodestra a palazzo dei Normanni) e contribuiremo alla discussione, tenuto conto che certamente non potrà che essere la prima di più occasioni - prosegue il documento - E siamo certi sia anzitutto aperta solo alle forze della coalizione di governo per poi, eventualmente, allargarsi successivamente, col consenso di tutti. Siamo convinti, inoltre, che la scelta del candidato sindaco a Palermo sia un impegno che la coalizione deve assumere come prioritario perché vincere nella quinta città d’Italia e restituirla a un’azione di buongoverno è un messaggio alla Italia intera». «Come è stato e sarà per l’elezione del presidente Musumeci grazie alla quale dalla Sicilia arriverà un messaggio di unità, legalità e concretezza, come una classe dirigente siciliana che nei diversi partiti può a buona ragione ritenersi un punto di riferimento», si legge ancora. Oltre ai cinquanta dirigenti, alla riunione hanno partecipato anche il presidente dell’Assemblea generale Giuseppe Catania ed i deputati del gruppo all’Ars.

© Riproduzione riservata