Palermo, l'inchiesta sui conti del Comune: più vicino il dissesto finanziario

Al Comune di Palermo il clamore e lo sbandamento provocato dall'inchiesta sui bilanci rischia di compromettere il percorso avviato per il riequilibrio del bilancio. I tempi sono stretti e contingentati; bisogna fare riunioni, verifiche, verbali, tabelle e tirare difficili somme (sulla carta sono 73 i milioni strutturali che mancano all'appello) per raggiungere l'obiettivo dei conti in ordine ed evitare il default. Ma il terremoto giudiziario comporterà, come un riflesso condizionato, una ulteriore paralisi; il consiglio comunale si irrigidirà ulteriormente, qualcuno già comincia a dire che con tutta la catena di comando (contabile ma anche amministrativa) finita sotto la lente dei giudici sarà difficile approvare gli atti da essa provenienti. Ma così facendo si arriverà alla data di metà dicembre galoppando verso la dichiarazione di dissesto che, in assenza di un piano di riequilibrio, sarà automatica.

In un articolo sul Giornale di Sicilia in edicola oggi Giancarlo Macaluso tratteggia lo scenario per l'amministrazione comunale.

