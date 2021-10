Palermo, il progetto del centro direzionale della Regione: i francesi esclusi ricorrono al Tar

Secondo i piani della Regione, a ottobre 2021 doveva essere già pronto il progetto definitivo del mega centro direzionale da 425 milioni in cui far confluire tutti gli uffici dei vari assessorati. E invece, già bloccata da una serie di rilievi, ora sulla gara per assegnare la progettazione si abbatte un macigno che rischia di bloccare per anni l’intero iter. Lo studio francese che aveva vinto l’incarico, poi escluso ad agosto, ha presentato un ricorso al Tar con cui chiede di tornare in partita e nel frattempo di sospendere tutto.

La vicenda viene ripercorsa da Giacinto Pipitone in un articolo sul Giornale di Sicilia in edicola.

