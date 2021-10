Terrasini, nel Maniaci-bis il vicesindaco è una donna

Comincia ufficialmente l’epoca di Giosuè Maniaci-sindaco bis di Terrasini. Completato il plenum della giunta e affidate le deleghe con una curiosità su tutte: per la prima volta nella sua storia Terrasini ha un vicesindaco donna. Tra i neoassessori anche una dedica speciale ad un amministratore storico che è recentemente scomparso. Questo il tratto distintivo dell’insediamento del nuovo governo cittadino terrasinese ma che in realtà è una sorta di continuità del progetto politico, dal momento che il sindaco è stato riconfermato e che anche alcuni pezzi della giunta sono stati in carica del tutto o in parte nella passata legislatura.

Certamente la grande novità è caratterizzata dalla nomina di un vicesindaco donna, la prima della storia della cittadina marinara. Si tratta di Valeria Mistretta, 37 anni, consulente del lavoro e già assessore nell’ultimo anno della passata legislatura, a cui sono state affidate le deleghe a Tributi, Politiche sociali, Politiche giovanili e Pari opportunità.

