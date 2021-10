Palermo, l'assessore Armao nel direttivo dell'Agenzia per la coesione territoriale

Le Regioni italiane hanno designato oggi all’unanimità, in sede di Conferenza Stato-Regioni, il vicepresidente e assessore della Regione Siciliana, Gaetano Armao quale componente del comitato direttivo dell’Agenzia per la coesione territoriale, individuata dalla recente legislazione per un ruolo di primo piano nell’attuazione del Pnrr, lo strumento che traccia gli obiettivi, le riforme e gli investimenti che l’Italia intende realizzare a valere sui fondi europei di Next Generation EU, per attenuare l’impatto economico e sociale della pandemia.

Il comitato, presieduto dal direttore dell’Agenzia, è composto da quattro membri, di cui due dirigenti dei principali settori di attività dell’Agenzia e due rappresentanti delle amministrazioni territoriali designati dalla Conferenza unificata in rappresentanza delle Regioni ed Enti locali. I componenti del comitato restano in carica tre anni.

Armao - docente universitario e avvocato palermitano - è coordinatore della Commissione per gli affari europei e internazionali della Conferenza delle Regioni e Province autonome nonchè membro del Comitato europeo delle Regioni (CdR) dove è anche presidente del gruppo interregionale per l’insularità.

© Riproduzione riservata