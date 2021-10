Palermo, una lapide in memoria di Elda Pucci a Palazzo delle Aquile

«Il Consiglio Comunale ha approvato, con il voto unanime dei 33 consiglieri presenti, la proposta di deliberazione per la collocazione, nella Sala delle Lapidi di Palazzo delle Aquile, di una iscrizione marmorea in memoria di Elda Pucci, professionista impegnata e coraggiosa, già consigliera comunale dal luglio 1980 ad agosto 1990 e primo sindaco donna della Città di Palermo dal 19 aprile 1983 al 13 aprile 1984». Lo dichiara il Presidente del Consiglio comunale Salvatore Orlando.

«Ringraziando della sensibilità l’intero Consiglio Comunale per questo doveroso riconoscimento alla Pucci, - aggiunge - il prossimo impegno sarà quello di organizzare la cerimonia di affissione della lapide». Affermano i consiglieri comunali Igor Gelarda, capogruppo della Lega e Leonardo Canto, del gruppo Azione: «Con un ordine del giorno, anche questo approvato oggi, di cui noi siamo i due primi firmatari abbiamo chiesto che venga intitolata anche una strada cittadina ad Elda Pucci. Tutto questo perché è giusto che anche dai cittadini venga ricordata l’opera meritoria politica e civica, che ha svolto non solo prima, e al momento unica, sindaca donna di Palermo. Ma in assoluto la prima sindaca di una grande città italiana. E fu proprio sotto la sua sindacatura che per la prima volta il Comune di Palermo si costituì parte civile in un processo per mafia».

«Ricordare la figura dell’ex sindaca di Palermo, Elda Pucci, con una iscrizione marmorea all’interno dell’aula consiliare di Palazzo delle Aquile rappresenta un atto dovuto e un modo per conservare memoria di una donna e di una politica che ha contribuito al cambiamento della città di Palermo con passione, impegno e professionalità. L’auspicio è che alla professoressa Pucci possa anche essere dedicato un importante spazio pubblico della città», dice il consigliere comunale M5S Antonino Randazzo. «Abbiamo condiviso e approvato con convinzione la bella proposta del presidente del Consiglio Comunale di dedicare una lapide alla sindaca di Palermo Elda Pucci all’interno dell’aula consiliare, così come abbiamo sottoscritto la mozione per dedicarle una strada. Auspichiamo che Pucci, la cui forza e abnegazione nell’impegno professionale come pediatra e nel ruolo politico è ancora viva nella memoria della nostra società civile, sia di ispirazione a tante altre donne che possono e vogliono dedicarsi alla Politica, cosicché non resti la prima e ultima sindaca della nostra città», dicono Valentina Chinnici, Massimo Giaconia e Claudia Rini di Avanti Insieme.

