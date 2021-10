Amministrative a Montelepre, quattro i candidati a sindaco: ecco le liste

Quattro candidati in corsa per la poltrona di primo cittadino a Montelepre. Il sindaco uscente Maria Rita Crisci, tenterà il bis sostenuta da Reset; Giuseppe Terranova è appoggiato dalla Civica Vivere Montelepre; Beniamino Gaglio è candidato con la lista Per Montelepre e Antonino Plano è sostenuto dalla lista Montelepre Futura.

Le liste elettorali del Comune di Montelepre

Candidato sindaco Maria Rita Crisci

Reset: Sandro Caruso, Pietro Cordaro, Alessando De Luca, Alessandro Di Maggio, Simone Ioco, Tecla Libertino, Rosario Lipari, Maria Palazzolo, Giovanna Palermo, Antonino Rizzo, Angela Sapienza, Vitalba Sapienza.

Candidato sindaco Giuseppe Terranova

Vivere Montelepre Giuseppe Terranova Sindaco: Salvatore Bono, Salvatore Caruso, Zenap Chaudry, Rosario Di Noto, Simona Di Noto, Giuseppe Mario Falletta, Marcella Martorana, Giusy Pianello, Giovan Battista Purpura, Manuel Giuseppe Sapienza, Giusy Sapienza, Susanna Tinervia.

Candidato sindaco Antonino Plano

Montelepre Futura Nino Plano Sindaco: Giuseppe Di Maggio, Vincenzo Iacona, Giuseppe Di Noto, Salvatore Pisciotta, Vitalba Lo Monaco, Rosario Di Noto, Giulia Terranova, Giulia Rocca, Maria Grazia Palazzolo, Walter Ferraro, Giovanni Randazzo, Letizia Rosa Di Noto.

Candidato sindaco Beniamino Gaglio

Per Montelepre Beniamino Gaglio Sindaco: Antonino Alfano, Francesca Barone, Alessio Celestino, Maria Carmela Cucinella, Cesare Gaglio, Luciano Giuliano, Vincenzo Manto, Fabio Palmisano, Alessandra Trimarchi, Vincenza Cucchiara, Pio Filippo Pretti, Michelangelo Mangiavacchi,.

