Comune di Palermo, alla Reset arriva Musacchia al posto di Perniciaro

Continua la collezione dei pensionati alla guida delle società partecipate del Comune di Palermo. Domenico Musacchia ex capo area del settore Verde del Comune, è stato nominato amministratore unico della Reset, la società che svolge servizi di pulizia, portierato e piccole manutenzioni. Sostituisce Antonio Perniciaro Spatrisano che aveva in corso con l'amministrazione, che avrebbe voluto riconfermarlo, un braccio di ferro sulla retribuzione che lui pretendeva e che invece l'ente sostiene non gli spettasse perché la legge lo vieta per chi è in quiescenza.

La nomina di Musacchia è stata formalizzata ieri mattina nel corso dell'assemblea della società consortile. Perniciaro conosceva oramai a menadito i problemi e i punti deboli della società e sapeva gestire i momenti di transizione e gli snodi più delicati. Solo che la sintonia con l'amministrazione è andata fuori fase al momento della riconferma, lo scorso 29 giugno.

