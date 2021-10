Palermo, Musacchia nuovo amministratore unico della Reset

Domenico Musacchia è il nuovo amministratore unico della Reset di Palermo. La nomina è arrivata nel corso dell'assemblea dopo la decadenza di Antonio Perniciaro. Musacchia è stato dirigente del Comune, capo area del settore Verde e Vivibilità.

A darne notizia è l'assessore comunale Sergio Marino, delegato dal sindaco alla partecipazione dell'Assemblea - che «nell'augurare a Musacchia il raggiungimento dei migliori risultati alla guida della Reset. confidando nella sua esperienza e conoscenza della amministrazione comunale come della Reset» evidenzia che «il nuovo amministratore unico trova una società che è stata sin dalla sua nomina ben gestita dall'ingegnere Perniciaro con una struttura che ha saputo consolidare e rendere oggi un punto di riferimento».

Sulla nomina interviene anche il sindaco Leoluca Orlando: «Grande apprezzamento a Antonio Perniciaro - dice - che ha costruito e guidato una azienda di grande importanza per i servizi alla città con grande professionalità e ciò sino alla scadenza contrattuale avendo deciso di non proseguire con nuovo incarico. Esprimo i migliori auguri di buon lavoro a Musacchia che metterà tutta la sua professionalità ed esperienza per proseguire e sviluppare quanto realizzato da Perniciaro».

