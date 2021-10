Elezioni a Terrasini, si accende la polemica: "Pd alleato di Forza Nuova"

Si riaccende la polemica sulle alleanze a Terrasini in vista delle elezioni amministrative. Questa volta a far discutere sarebbe l'ipotesi di un accordo tra Pd e Forza Nuova, un'eventualità che fa infuriare parte dei Dem tanto che due componenti dell'assemblea provinciale del partito decidono di dimettersi. Si tratta di Gioacchino Lo Giudice e Roberta Oliva che oggi hanno pubblicato entrambi dei post su Facebook in cui contestano duramente le scelte del Pd provinciale.

"Dall'alleanza supplicata a Forza Italia a quella verificata con Forza Nuova. Quale strategia politica porta la Federazione provinciale di Palermo del Pd a decidere di formare a Terrasini una coalizione con Forza Nuova?", scrive su Facebook Gioacchino Lo Giudice, il quale prende le distanze dalla linea politica del segretario provinciale.

"Filoramo è a conoscenza del fatto che il candidato Giuseppe Caponetti, storico esponente del centrodestra provinciale, fa aprire la sua campagna elettorale a Romina Finazzo, nota esponente provinciale di Forza Nuova? Fino a dove deve arrivare questa vergogna?".

A dimettersi dal suo incarico nell'assemblea provinciale del Pd in aperta polemica con le scelte del Pd provinciale c'è anche Roberta Oliva: "Che questa gestione provinciale del Partito democratico non sia più di sinistra lo dimostra l’allontanamento di una grossa mole di persone che decidono di andare via - commenta -. Le stesse a cui non si può fare una colpa se cercano qualcosa di diverso da chi approva e sostiene la destra estrema. Non è fantapolitica ma è quello che sta accadendo oggi a Terrasini dove il segretario provinciale, che dovrebbe essere un organo di controllo, forte di non avere mai eletto una commissione di garanzia, appoggia il centrodestra di Caponetti e addirittura Forza Nuova con Romina Finazzo".

