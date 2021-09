Eletto il nuovo Consiglio dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Palermo

È stato eletto il nuovo Consiglio dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della provincia di Palermo: eletti tutti i rappresentanti che si rivedevano nel progetto dell’ODAF Futuro Palermo. Presidente è Salvatore Fiore (358 voti), Vice presidente Silvia Martinico (325), Segretario Filippo Oddo (288) e Tesoriere Piero Trapani (273). Gli altri componenti sono: Giovanni Giardina (303), Giuseppe Leto (289), Ignazio Marretta (280), Ilaria Rizzuto (276), Fabio Interrante (233) e Giorgio Mirabella (213). Fabrizio Parisi Sez. b junior (252).

Il nuovo Consiglio, che sarà in carica per il quadriennio 2021-2025, è stato eletto il 26 e 27 agosto scorsi e si è insediato per la prima volta il 3 settembre con la nomina delle cariche. Forte l’adesione al voto, 75,20% su 633 aventi diritto al voto, e per la prima volta si è votato in modalità elettronica (a distanza).

“La consiliatura si apre nel momento di resilienza e rilancio di tutta la nazione e vedrà certamente il Consiglio tutto al lavoro sui temi caldi ed importanti della vita sociale, amministrativa della Provincia di Palermo con gli occhi rivolti alla Regione ed all’Italia tutta – dichiara il Presidente Salvatore Fiore - L’esperienza dei Consiglieri e la grande capacità professionale, certamente saranno il fulcro della vita dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali, che oggi più che mai sono e devono essere i protagonisti della tutela dell’agricoltura e dell’ambiente, con la consapevolezza che il ruolo nell’Agro-alimentare, nel Verde, nell’Ambiente, nella Gestione Forestale e nella Valorizzazione del Patrimonio Rurale, sono i cardini anche del piano di resilienza e ripartenza (PNRR), su cui è necessario intervenire ed a cui è indispensabile guadare, anche in termini di rivalutazione e professionalizzazione della figura del Dottore Agronomo e del Dottore Forestale”.

