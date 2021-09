Migranti, Orlando: "L'Europa segua l'esempio di Palermo per una società fraterna"

"L'Europa segua l'esempio di Palermo. Questa è la strada per una società tollerante, libera e fraterna". Lo ha detto il sindaco Leoluca Orlando intervenuto stamattina in diretta dalla terrazza del loggiato San Bartolomeo a Palermo, durante una funzione religiosa promossa dal responsabile della Chiesa evangelica tedesca Heinrich Bedford-Strohm sui temi dell'accoglienza e del salvataggio di vite in mare.

"La sofferenza dei migranti - ha detto Orlando nel suo intervento - ci accompagna quotidianamente, la tragedia del Mediterraneo ci porta a confrontarci ogni giorno con la violenza. A Palermo abbiamo una particolare sensibilità per il diritto e per i diritti umani. Quarant'anni fa i palermitani fuggivano al Nord dalla violenza mafiosa, tempi bui superati da un incredibile coraggio civile. Le vittime innocenti della mafia hanno risvegliato in noi il desiderio del diritto, dell'applicazione della legge, i migranti ci hanno fatto scoprire il valore dei diritti".

"Sogno un mondo nel quale libertà e uguaglianza siano accompagnate ad una vissuta fratellanza, un mondo nel quale esiste solo una razza, quella umana. Rispettare gli altri significa rispettare l'identità di ciascuno", ha concluso il sindaco di Palermo.

© Riproduzione riservata