Campionati di atletica a Palermo, Italia Viva: "Stadio delle Palme inadeguato, gare a rischio"

I campionati nazionali di atletica leggera che dovrebbero tenersi a settembre allo Stadio delle Palme di Palermo «sono a rischio perchè il Comune non ha acquistato le attrezzature indispensabili per le gare: perdere un’occasione come questa sarebbe gravissimo. Italia Viva aveva già denunciato il rischio di non poter ospitare i campionati allo Stadio delle Palme, ma l’assessore allo Sport ci aveva assicurato che i problemi erano stati superati: purtroppo non è così ed è un’amara scoperta per tutti i palermitani». Lo dice il capogruppo di Italia viva al consiglio comunale di Palermo Dario Chinnici.

Per Francesco Bertolino «la Commissione Sport del Consiglio Comunale ha più volte convocato l’assessore e gli uffici e ha effettuato numerosi sopralluoghi da cui è emerso lo stato di abbandono dello Stadio delle Palme al termine dei lavori di manutenzione. Manca una corretta gestione dell’impianto, le criticità quotidiane non vengono affrontate e le attrezzature sportive non sono mai state acquistate: l’ennesima dimostrazione dell’improvvisazione e dell’incapacità di questa Amministrazione».

Parere contrario per Paolo Petralia, assessore allo Sport del Comune di Palermo, secondo il quale "i campionati nazionali di atletica leggera si terranno a Palermo. La manifestazione si fa e non si torna indietro".

"Nell’organizzazione della manifestazione sportiva - spiega l'assessore comunale - sono impegnato da quando è stata proposta. Ed il Comune ha contribuito con delle somme destinate alla realizzazione di manifestazioni di carattere sportivo".

"Tutte le procedure per l’acquisto delle attrezzature necessarie, indispensabili per la manifestazione - sottolinea l’assessore - sono state adempiute con largo anticipo. Sono state indette tre gare, che sono andate deserte. Così ci siamo organizzati per una soluzione alternativa, che abbiamo già trovato, attraverso una collaborazione ed il coinvolgimento di attività sportive del territorio e grazie allo straordinario impegno del Comitato regionale della Fidal".

"Non voglio entrare in polemica con chi critica l’amministrazione comunale, preferisco lavorare per trovare le soluzioni più adeguate".

