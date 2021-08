Elezioni a Palermo, il Movimento per la nuova autonomia presenterà due liste

Autonomisti a lavoro per esprimere con Lega, Fratelli d’Italia e Diventerà Bellissima un candidato sindaco autorevole e vincente

Palermo, 5 agosto 2021 - Oggi a Palermo, sotto la presidenza dell’onorevole Roberto Di Mauro si è riunito il coordinamento del Movimento per la Nuova Autonomia. Erano presenti, Pippo Compagnone, Nino Papania, Paolo Mangano, Francesca Reale, Gaspare Vitrano, Paolo Colianni, Mario Bonomo, Rosario Caci, Pippo Reina, Giuseppe Lombardo, Toto Lentini, Francesco Colianni, Marco Pettinato e Filippo Privitera. Si è preso atto che il Movimento, che mantiene una posizione centrale nello scenario politico, parteciperà con due liste civiche (Alleanza Per Palermo e VIA – Valori, Impegno, azione) alle elezioni comunali di Palermo del 2022. Nel corso del confronto è stata esaminata la situazione politica regionale e sono state confermate le ragioni che hanno portato alla federazione con la Lega.

Si lavora anche per il candidato sindaco del capoluogo. Nel corso della riunione è emersa la volontà di esprimere, con la Lega, con Diventerà Bellissima e con Fratelli d’Italia, una candidatura autorevole e vincente.

Ribadite le motivazioni e gli obiettivi di una incisiva politica autonomistica di cui in Sicilia, specie in vesta nell’impiego delle risorse del Recovery Fund, si avverte il bisogno, il Movimento creerà una più forte sintonia con i partiti regionali a cominciare da Diventerà Bellissima e intanto sollecita che in tempi brevi il Presidente della Regione promuova un incontro dei responsabili politici per ridefinire il programma di governo da attuare nell’ultimo scorcio di legislatura. Entro settembre il movimento chiuderà la campagna del tesseramento che precederà la stagione dei congressi.

© Riproduzione riservata