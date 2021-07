Pd, Letta a Palermo lunedì: darà il via alle Agorà

Lunedì alle ore 18, nel parco Villa Filippina di piazza san Francesco di Paola a Palermo, si terrà la prima Agorà nazionale del Partito democratico. All’assemblea, che sarà uno dei tre eventi pilota, prenderanno parte anche il segretario nazionale Enrico Letta, don Luigi Ciotti di Libera, il coordinatore delle Agorà Democratiche Nicola Oddati e la senatrice Anna Rossomando.

Nel giorno in cui ricorre il 29° anniversario della strage di via D’Amelio, il tema scelto è la legalità. "Intendiamo coniugare scuola, università, salute e legalità - fa sapere il segretario provinciale Rosario Filoramo -. E non è certo un caso che il percorso nazionale parta da Palermo, ma è il riconoscimento di un lavoro fatto nell’ultimo anno".

Basta registrarsi alla piattaforma www.agorademocratiche.it e partecipare alle assemblee fisiche o virtuali. Sono già 392 le adesioni all’assemblea di Palermo. Il progetto delle Agorà Democratiche si declinerà in due modalità. Da un lato, le singole Agorà: eventi di una giornata - sia in presenza sia online -, da cui emergeranno proposte avanzate e condivise dai partecipanti. Dall’altro, la piattaforma digitale: il "luogo" in cui saranno discusse collettivamente le proposte emerse dalle singole Agorà e tramite cui saranno individuate le azioni ritenute prioritarie dalla maggior parte dei partecipanti.

