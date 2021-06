La palermitana Daniela Tumbarello nel direttivo dell’Agenzia per i giovani

La palermitana Daniela Tumbarello è stata nominata dal ministro delle Politiche Giovanili, Fabiana Dadone, nel comitato direttivo dell’Agenzia nazionale giovani che coadiuva il direttore generale.

«All’Ang - dichiara Daniela Tumbarello - mi occuperò di progetti dedicati ai giovani per favorirne la crescita culturale e sociale e l’inserimento nel mercato del lavoro, l’inclusione sociale e la promozione della cittadinanza europea».

L’Agenzia coordina i programmi della Commissione europea Erasmus+, che promuove la partecipazione alla vita democratica in Europa, la cittadinanza attiva e il dialogo inter culturale dei giovani, e il Corpo europeo di solidarietà, il cui obiettivo è la promozione della solidarietà come valore attraverso progetti di volontariato sia all’estero che a livello locale, allo scopo di rafforzare la coesione e l’inclusione sociale. «C’è una grande opportunità di crescita - afferma Daniela Tumbarello - per i giovani di Palermo, della Sicilia e di tutt’Italia. Il mio lavoro svolto in questi anni nel capoluogo sarà un’importante base di partenza per portare a livello nazionale i temi legati ai giovani e alle loro esigenze ed aspirazioni».

Daniela Tumbarello è consigliera della Sesta Circoscrizione del Comune di Palermo, eletta con il Movimento 5 Stelle. Ha promosso progetti sul bullismo e sul cyberbullismo, sull’uso consapevole dello smartphone, sulla tutela dell’ambiente e sulla cura dei beni comuni e sull’abbattimento delle barriere architettoniche. Con Daniela Tumbarello sono stati nominati nel Comitato direttivo, Antonino Mancusi e Paolo Cucchi.

