Traffico, sporcizia e discariche a Palermo: Orlando ospite a Tgs

Leoluca Orlando intervistato da Marina Turco per Tgs. Il colloquio tra il sindaco di Palermo e la responsabile delle news di Telegiornale di Sicilia andrà in onda in due parti nelle edizioni delle 13.50 e delle 20.20 del notiziario sul canale 15 del digitale terrestre.

Al centro dell'intervista i problemi di viabilità della città, in questi giorni in ginocchio per una serie di lavori sulla circonvallazione. Ma anche i rapporti con il consiglio comunale, le discariche e la sporcizia in rifiuti.

