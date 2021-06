Università di Palermo, parte la corsa la carica di rettore: chi sono i candidati

Mancano appena 36 giorni alla prima votazione per eleggere il nuovo rettore dell’università degli studi di Palermo, che resterà in carica 6 anni, e per il dopo Fabrizio Micari a scendere in campo sono due medici, docenti della scuola di medicina del policlinico universitario 'Paolo Giaccone': Massimo Midiri, 59 anni, direttore della cattedra di radiologia e diagnostica per immagini, e Francesco Vitale, 63 anni, ordinario di igiene generale ed applicata, medico di sanità pubblica ed epidemiologo, già presidente della scuola di medicina e componente del comitato tecnico scientifico dell’Istituto superiore di sanità.

L’appuntamento con il voto è fissato per martedì 27 luglio, la seconda tornata se necessaria sarebbe il 29, l’eventuale ballottaggio martedì 3 agosto. Le elezioni per il sessennio accademico 2021/2022 - 2026/2027 si svolgeranno con modalità elettronica dalle 9 alle 18.

Alle consultazioni, potranno partecipare i docenti universitari, gli studenti del senato accademico, del consiglio di amministrazione e dei consigli di dipartimento e il personale tecnico-amministrativo.

Nel frattempo, prosegue la campagna elettorale dei due candidati: il primo di presenza, è previsto nel pomeriggio alle 18 nel giardino interno di palazzo Leone, in via Lincoln, 48. A organizzarlo è la Flc Cgil Palermo. Dopo l'introduzione del segretario generale Flc Cgil Palermo Fabio Cirino, la parola ai due sfidanti, Massimo Midiri e Francesco Vitale che risponderanno alle domande del segretario generale Cgil Palermo Mario Ridulfo, del segretario generale Cgil Sicilia Alfio Mannino e del segretario generale Flc Cgil Sicilia Adriano Rizza. Modera il dibattito Nicola Sinopoli, responsabile università per la Flc Cgil Palermo.

© Riproduzione riservata