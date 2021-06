Voto di scambio, prosciolto l'assessore Toto Cordaro

"Il fatto non sussiste: oggi un giudice lo ha sancito in una sentenza che afferma giustizia.

Ringrazio il presidente Musumeci per non avermi mai fatto mancare la sua fiducia e gli avvocati Franco Inzerillo e Dario Vecchio per aver sostenuto in maniera magistrale le mie ragioni.

Il senso di questa storia? L'abbraccio ideale che dedico a tutti coloro che mi hanno voluto bene e che mi vogliono bene".

Lo dice l'assessore regionale al Territorio Toto Cordaro, in merito alla sentenza di proscioglimento, perché il fatto non sussiste, pronunciata stamani dal giudice per le indagini preliminari di Termini Imerese, con riferimento ad un'ipotesi accusatoria di voto di scambio. (ANSA)

