Palermo, semplificate le procedure per l'uso del suolo pubblico: le novità

L’assessore alla Mobilità Giusto Catania ha emanato una direttiva agli uffici al fine di semplificare le procedure e accelerare l’iter per garantire l'occupazione di suolo pubblico da parte degli operatori economici della città.

"Nel pieno rispetto del Codice della strada - scrive Catania - è necessario garantire tempi certi e procedure rapide cosicché il Suap, acquisito l’eventuale parere dell’Ufficio mobilità, possa procedere ad autorizzare le concessioni di suolo pubblico. L'emergenza sanitaria ha determinato una evidente crisi economica nella nostra città; alcuni settori hanno subito, più di altri, gli effetti devastanti della pandemia, in particolare le attività di ristorazione hanno, probabilmente, pagato il prezzo più alto.

In particolare, la direttiva stabilisce che 'le istanze che insistono in aree pedonali o in zona a traffico limitato, essendo già sottoposte ad una puntuale regolamentazione della circolazione veicolare, attraverso un’ordinanza dirigenziale, non sono sottoposte ad ulteriore provvedimento da parte dell’Ufficio mobilità. Inoltre, nella direttiva si sottolinea che, in caso di rinnovi della concessione di suolo pubblico, 'appare superfluo emettere ulteriori ordinanze di regolamentazione stradale poiché, in presenza di una organizzazione della circolazione veicolare invariata, le prescrizioni del Codice strada sono da ritenersi valide anche se la concessione del suolo pubblico sia temporaneamente scaduta.

© Riproduzione riservata