Palermo, Lega e Italia Viva: "Suolo pubblico gratis a ristoranti, stop a Ztl"

Suolo pubblico gratuito per bar e ristoranti e stop alla Ztl per tutto il 2021 a Palermo: è quanto chiedono alla giunta Orlando i gruppi della Lega e Italia viva.

"Ci vuole un atto immediato da parte dell' amministrazione comunale di Palermo. Bisogna operare subito una deroga al regolamento comunale del suolo pubblico", dichiara Igor Gelarda, capogruppo della Lega a Palermo.

"Palermo deve prepararsi a tornare in zona gialla e non può farsi sfuggire il treno della ripartenza economica". Servono "Misure eccezionali ma necessarie per rispondere alle legittime richieste di quelle attività economiche più colpite dalla pandemia e che sono sull'orlo della chiusura", dicono in una nota congiunta i consiglieri comunali di Italia Viva Dario Chinnici, Gianluca Inzerillo, Francesco Bertolino, Paolo Caracausi, Carlo Di Pisa, Caterina Meli, Totò Orlando e Ottavio Zacco.

Entrambi chiedono di semplificare le regole per ottenere autorizzazioni: "Deve semplificarsi l'iter e concedere le autorizzazioni avvalendosi di una semplice autocertificazione - continua il leghista Igor Gelarda -. Noi abbiamo chiesto anche la creazione di una task force comunale ad hoc, proprio per la gestione pratiche suolo pubblico. Non si può perdere altro tempo prezioso in vista di una zona gialla che comunque si sta avvicinando".

"Non è il momento di misure restrittive o di cavilli burocratici - gli fanno eco i consiglieri di Italia Viva -, le istituzioni devono sostenere la ripresa dell’economia e sostenere con convinzione il turismo, destinando gli introiti della tassa di soggiorno alle attività ricettive e culturali". Lo dicono i consiglieri comunali di Palermo di Italia Viva Dario Chinnici, Gianluca Inzerillo, Francesco Bertolino, Paolo Caracausi, Carlo Di Pisa, Caterina Meli, Totò Orlando e Ottavio Zacco.

