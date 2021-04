Palermo zona arancione, Orlando: "Ora serve responsabilità, non abbassare la guardia"

«La revoca della zona rossa e il conseguente passaggio a quella arancione non deve indurre ad un rilassamento nel contrasto al Covid-19. Al contrario richiama tutti a maggiori responsabilità e rispetto delle regole». Lo sottolinea in una nota il sindaco di Palermo Leoluca Orlando.

«Bisogna attenersi - aggiunge - ai dati e alle prescrizioni degli organi sanitari competenti. Tutto questo, come ripeto da giorni, dev'essere accompagnato dal comportamento responsabile di ognuno attraverso l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. Non bisogna lasciare che minoranze di incivili vanifichino gli sforzi del personale sanitario, delle forze dell’ordine e dei tanti cittadini che con grande senso civico rispettano le regole».

Orlando conclude facendo appello «al governo nazionale affinché avvii una campagna di comunicazione che spieghi quali semplici misure occorre adottare e quali siano le sanzioni per chi non rispetta le prescrizioni individuali anticontagio. Serve più responsabilità per bloccare la crescita di contagi, di morti e per consentire le riaperture delle attività economiche».

