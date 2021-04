Palermo, Miliziano nuovo amministratore unico della Rap: prende il posto di Norata

Maurizio Miliziano è il nuovo amministratore unico della Rap, la partecipata del Comune che a Palermo gestisce la raccolta dei rifiuti. Lo ha deciso il sindaco Leoluca Orlando, dopo la decadenza del presidente della società, Giuseppe Norata, causata dalle contemporanee dimissioni di due componenti del Cda, Alessandra Maniscalco Basile e lo stesso Miliziano».

Lo statuto della società prevede la figura dell’amministratore unico in alternativa al sistema collegiale. Miliziano ha un contratto di 38 mila euro l’anno. Miliziano ha detto: «Ringrazio Leoluca Orlando e l’amministrazione comunale che in questa fase così delicata dell’Azienda municipalizzata per la gestione integrata dei rifiuti Rap Spa, mi hanno dato fiducia, ne sono onorato».

«Chiederò una particolare e massima collaborazione a tutti i dipendenti della Rap, dagli operatori ecologici ai dirigenti e tanto chiederò ai sindacati. Farò sentire a loro il peso della mia presenza per questo importante e gravoso incarico. Vorrò essere punto di riferimento e di sintesi per l'attuazione di una nuova politica aziendale con la collaborazione e la determinatezza di tutti», ha concluso.

"Si è voluti essere rapidi e si è puntato sulla conoscenza ed esperienza già maturata all’interno di Rap, ma anche su un giovane professionista ,e ciò per evitare rallentamenti non conciliabili con il compito da svolgere - commenta l'assessore Sergio Marino -. All'avvocato Miliziano spetta un compito certamente non facile ma l’entusiasmo che lo contraddistingue , gli ottimi rapporti che ha saputo stabilire all’interno della Azienda ma anche tra i nostri concittadini, lo aiuteranno ad affrontare le sfide che lo aspettano. All'avvocato Miliziano chiediamo maggiore attenzione al sistema di raccolta per dare maggiore decoro alla nostra città e una forte accelerazione sulla realizzazione del sistema di raccolta differenziata porta a porta per il quale il Comune ha reperito risorse finanziarie non trascurabili".

L'assessore chiede anche una attenzione alta al sistema impiantistico di Bellolampo "che deve avere una portata sulla intera area metropolitana. Il socio unico Comune di Palermo sarà al suo fianco come sempre per rispettare gli impegni già presi e per consentire una gestione serena della azienda".

