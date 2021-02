Otto milioni per le periferie di Palermo, Varrica: "Arriva la proroga da Roma, ora via agli interventi"

Otto milioni per le periferie di Palermo: sono le risorse previste nel "Programma Periferie", che prevede interventi in zone a rischio della città. Dallo Zen alla Marinella. A darne notizia è il deputato nazionale M5s Adriano Varrica.

Tra le opere finanziate, e da realizzare entro il 2023, ci sono la ristrutturazione della scuola materna Sciascia allo Zen, così pure i progetti di animazione e inserimento sociale per le persone del quartiere; alla Marinella, zona Tommaso Natale, la ristrutturazione del ‘diamante’ di baseball e la realizzazione di un'area di verde sportivo.

"Il Comune di Palermo aveva formalmente rinunciato lo scorso anno a 8 milioni di euro di interventi del piano "periferie" a causa del mancato rispetto dei cronoprogrammi, ma anche a causa dell'impossibilità di anticipare le risorse da rendicontare e per via delle carenze d'organico - dice Varrica - Due mesi di intenso lavoro hanno portato alla proroga concessa da Roma che ora consentirà di recuperare gli interventi".

“Al Comune di Palermo ho proposto l'utilizzo di alcuni strumenti finanziari di Cassa depositi e prestiti per superare il problema di anticipazione delle risorse e in questo senso ci tengo a testimoniare la disponibilità del sindaco Orlando e degli assessori Prestigiacomo e Mattina che hanno accolto il mio piano di lavoro, così come voglio ringraziare per la cooperazione gli uffici comunali, a partire dalla Ragioneria e l'area tecnica del Comune di Palermo, che con solerzia hanno dato seguito al programma”.

“Per la prossima settimana - conclude Varrica - nonostante la crisi di governo, convocherò un tavolo con l'Agenzia del demanio e con ‘Sport e salute’ per promuovere delle convenzioni col Comune di Palermo per la realizzazione di alcuni di questi interventi”.

