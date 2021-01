Nasce anche a Palermo il Comitato per la Buona Destra. "La Buona Destra - si legge in una nota - è il partito ideale per chi crede in una destra moderna, europeista, laica e moderata nei toni, lontana dalle urla di chi inneggia al sovranismo e populismo, vicina a chi ha a cuore l’estetica della cultura, della tradizione, del senso civico, ma soprattutto non teme l’intraprendenza di azioni concrete".

Il comitato è presieduto da Rosalia Rinaldi, psicologa socialmente impegnata. "Da troppo tempo si sente l’esigenza di riempire un vuoto e Buona Destra Palermo è la risposta che in molti aspettavano, perché è una destra giovane, responsabile, gentile ma determinata, con il coraggio di uscire dagli schemi senza la banalità di soluzioni semplicistiche a problemi complessi. A tutti coloro che vogliono ottenere maggiori informazioni su programmi e progetti, diciamo che si parte sempre dal basso per rendere una idea realtà, ma è solo collaborando insieme che si arriva in alto".

© Riproduzione riservata