Palermo, consigliere comunale lascia Italia Viva: "Scelte di Renzi sbagliate"

"Dopo un’attenta e lunga riflessione, ho deciso di lasciare il gruppo di Sicilia Futura-Italia Viva nel consiglio comunale di Palermo e al momento passo al gruppo Misto". Lo dice la consigliera comunale di Palermo, Giusy Russa, eletta alle amministrative del 2017 con il movimento civico 'Uniti per Palermo' con 998 preferenze e poi passata al gruppo che annovera consiglieri di Sicilia Futura e Italia Viva.

"La crisi di governo che sta vivendo l’Italia, a causa delle decisioni irresponsabili di Matteo Renzi - spiega - rischia di destabilizzare il Paese. Una scelta moralmente scorretta in un momento così delicato e fragile, che non condivido e che ho vissuto con profondo disagio per i tempi e i modi di una crisi che getta le istituzioni nel caos. Ecco perché - aggiunge Russa - non condividendo più l’azione politica, portata avanti dai vertici di Italia Viva, lascio Sicilia Futura-Italia Viva passando al gruppo misto e ringrazio i miei ex colleghi per il lavoro fatto sinora".

