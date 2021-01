Ville e Giardini, a Palermo ripristinato servizio di prenotazione on line

Crescono i contagi da Covid a Palermo e si tentano tutte le misure possibili per evitare assembramenti ingiustificati. È stato infatti riattivato sul sito istituzionale del Comune il sistema di prenotazione on line per l'accesso contingentato nelle ville recintate al fine evitare assembramenti.

Le prenotazioni si possono effettuare per gli ingressi presso il Giardino della Zisa, Parco Piersanti Mattarella- Giardino Inglese, Roseto di viale Campania, Villa Falcone-Morvillo, Villa Garibaldi, Villa Giulia, Villa Trabia, Villetta Tricoli, quest'ultima torna fruibile dopo un periodo di chiusura.

Gli interessati potranno effettuare la prenotazione seguendo le istruzioni dal seguente link https://www.comune.palermo.it/ prenotazione-servizi-online. php

