Appello dell'Asael a Stato e Regione: "Sbloccare le risorse per i Comuni"

"Il sistema di finanza locale che alimenta i bilanci dei Comuni siciliani ormai non regge più. È semplicemente assurda la condizione in cui oggi si trovano gli amministratori locali, con l'impossibilità di chiudere i bilanci di previsione a pochi giorni dalla fine dell'esercizio finanziario".

Lo afferma il presidente dell'Asael, associazione che riunisce gli amministratori locali siciliani, Matteo Cocchiara, in merito ai ritardi nello sblocco del fondo perequativo e del fondo investimenti in favore degli enti locali.

"Lanciamo un appello a Stato e Regione affinché quanto promesso, e d'altronde previsto in atti normativi, per finanziare i Comuni trovi immediata soluzione. Un appello - conclude Cocchiara - che rivolgiamo anche al ministro per il Sud e la coesione territoriale, Giuseppe Provenzano, e a tutta la deputazione siciliana a Roma. Abbandonare i Comuni significa abbandonare i cittadini e questo non è accettabile".

© Riproduzione riservata