Palermo piena di rifiuti, traballa la poltrona di Norata alla Rap

Ammontano a 1200-1500 le tonnellate di rifiuti per strada a Palermo. E intanto a Bellolampo la situazione è a dir poco complessa. Lo scrive Giancarlo Macaluso nell'edizione del Giornale di Sicilia in edicola.

Al sindaco non è piaciuta la risposta che il presidente della Rap, Giuseppe Norata, ha dato dopo avere letto l’intervista dell’assessore regionale Pierobon che sostanzialmente crocifiggeva l’azienda alle sue responsabilità. Perplessità che Orlando ha espresso in una telefonata con il presidente Norata, il quale però ha difeso il suo punto di vista. A tal proposito, qualcuno ha lasciato circolare la voce che il primo cittadino potesse da un momento all’altro silurare Norata. Una decisione che rappresenterebbe il secondo terremoto al vertice, dopo le dimissioni di Roberto D'Agostino per lo scandalo sepolture.

