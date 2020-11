Scuole chiuse a Palermo, ma la firma sull'ordinanza ancora non c'è. Conte: "Nessun focolaio tra i banchi"

C'è l'annuncio attraverso un comunicato, ma non ancora la firma sull'ordinanza. Il testo del provvedimento con cui da lunedì verrebbero chiuse tutte le scuole a Palermo è sul tavolo del sindaco Leoluca Orlando. Ma il via libera definitivo non è ancora arrivato, né è stato inviato alcun avviso alle scuole.

Fino a prova contraria la misura annunciata ieri sera con una nota ufficiale del Comune permane, ma le pressioni e le polemiche si fanno sempre più pesanti a Palazzo delle Aquile dove sarebbe in corso un ulteriore confronto.

E questa mattina è intervenuto anche il premier Giuseppe Conte: "Dobbiamo essere franchi: i dati ci dicono che le scuole non sono focolai. Poi c'è il valore della presenza. Nelle zone rosse abbiamo cercato di mantenere i presidi delle elementari e delle medie". Conte lo ha sottolineato nel corso di un confronto con il segretario della Cgil, Maurizio Landini. "Poi è chiaro che le scuole provocano movimentazione e per questo serve rispetto regole. I ragazzi le rispettano molto", ha aggiunto il premier.

I dati sulle scuole palermitane del resto dicono che ogni allarme al momento è ingiustificato.

Dall’inizio dell’anno scolastico fino al 12 novembre, nelle scuole dell’infanzia, primaria e media di Palermo sono stati individuati 264 contagi fra gli alunni, si tratta appena dello 0,44 per cento su una popolazione scolastica di quasi 60mila alunni e un totale di 74 scuole, asili compresi. In media poco più di 3 alunni per scuola hanno contratto il coronavirus.

Dallo studio condotto dall'Ufficio scolastico regionale, risultano "infettati" 96 docenti ma su un totale di 7000 e 28 lavoratori del personale Ata su 1700.

Nel frattempo, Orlando ha annunciato con un post su Facebook il suo silenzio fino alle 17. "Oggi sul covid 19 sarà per me un 'No-social-day'. Per l'informazione corretta affidatevi e affidiamoci alle testate giornalistiche serie, siano esse della carta stampata, della radio o della TV, del web o delle agenzie. Oggi lasciamo i social al mondo dei tuttologi imperanti, che alimentano disinformazione e contrapposizione fine a se stessa".

