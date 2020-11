Santa Flavia, nasce il movimento "Rinascita Flavese"

"Una Santa Flavia nuova, più moderna e proiettata verso il futuro". Questo l'obiettivo del neonato Movimento “Rinascita Flavese” che ha già avuto tante adesioni di soggetti politici, sociali, imprenditoriali e anche di semplici cittadini e sarà coordinato da Salvatore Sanfilippo, medico e già sindaco di Santa Flavia.

"Vogliamo creare valore aggiunto all’interno della nostra comunità - ha dichiarato Sanfilippo - per il rilancio e lo sviluppo di Santa Flavia e delle frazioni di Porticello, S. Elia e Solanto che vanno integrate e maggiormente messe in rete tra loro. 'Rinascita Flavese' si impegnerà per lo sviluppo della città, la sua crescita non soltanto nel panorama locale, la legalità e la sicurezza, il rispetto per l’ambiente ed il territorio, la tutela ed il sostegno della famiglia e delle imprese, la valorizzazione occupazionale e sociale del mondo giovanile, oltre che il rilancio del commercio locale e del turismo".

"Un occhio particolare ai problemi della marineria di Porticello, tra le più grandi d’Italia - aggiunge Sanfilippo -, che vive un momento di particolare difficoltà a causa del Covid e del mercato ittico che deve tornare ad essere il volano economico di Santa Flavia, senza le incertezze che ne hanno caratterizzato la gestione. Il movimento si pone come interlocutore del Comune - conclude - e di tutte quelle istituzioni regionali, considerando che il Presidente Musumeci ha gia’ dimostrato di avere a cuore la nostra comunita’ e di questo lo ringraziamo e ci faremo portatori di ulteriori istanze in favore del nostro territorio".

© Riproduzione riservata