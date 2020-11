Coronavirus, il Comune di Palermo avvia un tavolo tecnico anti-crisi

Un confronto con associazioni di categoria e organizzazione di sindacale "come primo passo per avviare un tavolo di crisi e per la ripresa a Palermo". Il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, annuncia per lunedì e martedì prossimo due tavoli di lavoro dell'intera giunta comunale che saranno il momento iniziale del dialogo avviato con tutte le parti sociali.

"La dichiarazione della Sicilia come zona arancione apre, di fatto, scenari gravissimi e incerti sul futuro economico di Palermo e della nostra regione. Per questo con la Giunta comunale abbiamo preso la decisione di costruire un percorso condiviso, per fare proposte operative al governo regionale e nazionale. Siamo di fronte ad una emergenza socio economica di dimensioni gravissime che richiede da un lato interventi urgenti non ingabbiati da lungaggini e lentezze burocratiche e dall'altro progetti di medio-lungo periodo, per costruire, quando l'emergenza sanitaria sarà finita, un percorso di ripresa solido".

