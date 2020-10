Coronavirus, Orlando: "Tra Dpcm e ordinanze serve un Testo Unico"

"Ancora una volta ricominciano numerosi i Dpcm e le ordinanze del presidente della Regione. Ancora una volta si annunciano chiusure e restrizioni alle attività produttive ed alle attività scolastiche. Chiusure e restrizioni necessarie per frenare i contagi da Covid-19 ma che potrebbero comportare un danno irreparabile al tessuto economico e sociale già indebolito nella nostra regione. Occorre prima di tutto che si faccia chiarezza, motivo per cui faccio appello a tutte le istituzioni perchè ci sia un coordinamento, oltre che la ovvia collaborazione istituzionale, che eviti di lasciare i cittadini e gli imprenditori in balia di norme poco chiare e a volte contrastanti".

Così il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, sulla sua pagina Facebook, dopo la firma del nuovo Dpcm da parte del presidente del Consiglio Giuseppe Conte che segue l'ordinanza firmata ieri dal presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci.

"Chiedo che sia prodotto una sorta di 'Testo unico' delle norme, che renda facilmente comprensibile a tutti cosa non si può e cosa si può fare, e con quali modalità", ha aggiunto Orlando.

