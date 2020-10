Bellolampo, ok allo stoccaggio dei rifiuti nella sesta vasca: scongiurata l'emergenza rifiuti

E' arrivato il parere positivo dell'Arpa per l'ordinanza urgente del Comune di Palermo per lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti nella sesta vasca della discarica di Bellolampo a Palermo, evitando così il blocco della raccolta. Una soluzione che sembra scongiurare, almeno per il momento, l'emergenza rifiuti in città.

Inoltre la RAP ha ultimato la presentazione dei documenti per lo stoccaggio definitivo di 25.000 tonnellate nella VI vasca, su cui ora il Dipartimento regionale deve esprimersi.

