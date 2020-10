Isola delle Femmine, ufficializzate le nomine di 4 assessori: ecco le deleghe

Ufficializzate le deleghe degli assessori del nuovo sindaco di Isola delle Femmine, Orazio Nevoloso. Il primo cittadino è stato eletto con 2.086 voti contro il sindaco uscente, Stefano Bologna, che ha ottenuto 2.061 voti. Le elezioni comunali ad Isola delle Femmine e hanno visto circa il 69,2% degli elettori andare al voto.

La lista dei nuovi assessori: a Luisa Tricoli la delega di Lavori pubblici, Demanio, Attività produttive, Sportello Europa, Rapporti con il Consiglio Comunale e Affari generali; a Maria Grazia Bruno la delega di Turismo, Sport, Spettacolo, Arredo urbano e Cultura; a Maria Grazia Puccio la delega per Pubblica Istruzione, Salute, Politiche giovanili e Servizi sociali; ad Antonino Romeo la delega per Servizi a rete, Igiene ambientale, Manutenzioni, Patrimonio e Viabilità.

Il neo sindaco, laureato in ingegneria informatica, si è presentato con la lista Cambiamo Isola. A spiegare meglio il programma, nonché i cambiamenti previsti, è Orazio Nevoloso: “Noi confidiamo di cambiare il modo di amministrare soprattutto, siamo intenzionati a varare un progetto che intende abbracciare quante più persone presenti nel nostro territorio. Questo è il primo cambiamento in assoluto che si apporterà al nostro Comune e dovrebbe portarci ad integrare più cittadini nelle nostre iniziative – tecnicamente chiamati processi partecipativi -. Per quanto concerne prevalentemente il progetto della messa in sicurezza del porto di Isola devo epurare le informazioni che servivano, principalmente, per la campagna elettorale del sindaco uscente. Personalmente sono a conoscenza che vi sia già il progetto esecutivo ma a quanto pare non c'è ancora il finanziamento per avviare i lavori. Ancora non si ha molta certezza su questi aspetti, ma sicuramente questo progetto importante non verrà trascurato, anzi si spera di portarlo al più presto al termine. Importanti lavori e valutazioni coinvolgeranno anche il lungo mare, al fine di evitare ad esempio lo scarico dei rifiuti nella parte del litorale roccioso”.

Un punto forte dell'economia del comune palermitano è sicuramente il settore della pesca e anche qui il nuovo sindaco ha intenzione di valorizzare il mercato del Comune: “Sono figlio di un pescatore, il mio cognome è strettamente legato a questa categoria – dice Orazio Nevoloso -. Mi impegnerò al fine di valorizzare il nostro prodotto ittico, valorizzando il piccolo mercato del pesce. Già erano stati iniziati dei lavori nel porticciolo, per rendere più gradevole e funzionale questo evento, e anche questi verranno portati a termine il prima possibile. Però puntualizzo ancora che dobbiamo completare il progetto della messa in sicurezza del nostro porto”.

Un fattore che può preoccupare il neo sindaco di Isola delle Femmine è la questione della maggioranza in consiglio comunale, come deducibile dal numero dei seggi. Ma Nevoloso non è preoccupato per la maggioranza e afferma: “Apparterrà a chi ha voglia di cambiare Isola e chi ama il paese. Abbiamo un consiglio giovane e dinamico, faremo di tutto per portare a termine i nostri obiettivi – conclude il primo cittadino -. Ringrazio tutti i miei elettori per l'appoggio”.

