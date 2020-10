Bufera al Comune di San Giuseppe Jato, si dimette il sindaco Rosario Agostaro

Il sindaco di centrodestra del Comune di San Giuseppe Jato, Rosario Agostaro, ieri si è dimesso. Una decisione maturata già la mattina del 30 settembre scorso, quando, come riporta Leandro Salvia in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, si è insediata la commissione ispettiva inviata dal prefetto Giuseppe Forlani per accertare la sussistenza di infiltrazioni mafiose nella macchina amministrativa.

"Lascio con la serenità di chi ha dato il massimo alla sua gente", ha detto. Le dimissioni del sindaco porteranno all’invio di un commissario da parte della Regione. Agostaro, nelle lettera di dimissioni inviata al presidente del consiglio comunale e al segretario, ha ripetuto quanto già dichiarato nei giorni scorsi: "Non ho voluto accettare l’ombrello che mi avrebbe consentito di stare al riparo dalla tempesta che ha fatto sprofondare il Comune negli abissi". Parole che hanno suscitato reazioni politiche.

