Caccamo, nominati due nuovi assessori: Patrizia Gangi e Pietro Esposto

Il sindaco del comune di Caccamo Nicasio Di Cola ha nominato due assessori tecnici nelle persone di Patrizia Gangi e Pietro Esposto, entrambi dotati di buona professionalità e competenza nelle deleghe a loro affidate.

Sono fermamente convinto che metteranno il massimo impegno e daranno risposte concrete alle aspettative dei nostri concittadini – dice il sindaco Di Cola -. Vogliamo che Caccamo con i suoi tesori, prima di tutto il castello medievale, le splendide chiese, le caratteristiche stradine in pietra, le prelibatezze gastronomiche, incrementi sempre più il numero di visitatori e gli appassionati di arte e di cultura.

Assessore Patrizia Gangi - Deleghe: Turismo, Eventi e Spettacoli, Pari opportunità, Sport , Relazioni Esterne, Emigrazione, Comunicazione, Promozione del territorio.

Gangi, giornalista ha sempre lavorato nel settore della Comunicazione e Organizzazione Eventi come Account Executive e Project Manager. Si occupa da anni di sviluppo territoriale a sostegno del sociale e di promozione di attività turistiche e culturali. Per 17 anni,è stata impiegata presso un’ente di formazione, prima come formatore, e successivamente come responsabile di P.R & Comunicazione svolgendo attività di organizzazione di eventi culturali a livello nazionale e internazionale collegate all’emigrazione all’estero. Oggi è una dei fondatori di un magazine, nell’ambito di turismo, cultura, attività produttive, enogastronomia e sociale.

Assessore Pietro Esposto - Deleghe: Attività produttive, commercio e agricoltura, Promozione della cultura e dell’identità locale, Promozione del centro storico, servizio civile, Politiche giovanili, Beni artistici, paesaggistici e culturali, Bandi per finanziamenti regionali, nazionali ed europei, Rapporti con il consiglio comunale.

Il neo assessore è Project Manager nonché esperto in progettazione comunitaria e sviluppo locale. Ha lavorato per numerosi enti pubblici nazionali, regionali e locali. Attualmente è consulente del programma di sviluppo rurale del PSR Dip. Agricoltura della regione Siciliana, Consulente ed Esperto senior per i Fondi SIE della Regione Friuli Venezia Giulia, Esperto di marketing del Consorzio Nazionale Zootecnica Sigillo Italiano.

