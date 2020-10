Palermo, riparte il servizio mensa in 17 asili comunali

A partire da giovedì 8 ottobre riprenderà il servizio mensa in 17 dei 26 asili comunali e in 12 di questi nidi l’orario di uscita verrà prolungato fino alle ore 15.30.

L'Assessorato alla Scuola informa, infatti, che, nel massimo rispetto delle regole anti-Covid e della sicurezza di bambine e bambini affidati dalle famiglie all'Amministrazione comunale, ma anche del personale che sta responsabilmente affrontando il delicato momento della riapertura in presenza, sarà riattivata la somministrazione dei pasti per bimbe e bimbi.

Le strutture che da giovedì prossimo garantiranno i pasti sono: Grillo Parlante, Girasole, Topolino, Papavero, Pantera Rosa, Tom e Jerry, Maricò, Aquilone, Melograno, Santangelo, Pellicano, Peter Pan, Maria Pia di Savoia, La Coccinella, Allodola, Iqbal Masih, Tornatore. E, in particolare, gli asili dove bimbi e bimbe potranno restare fino alle 15.30 sono: Grillo Parlante, Girasole, Topolino, Pantera Rosa, Aquilone, Melograno, Santangelo, Pellicano, Peter Pan, Allodola, Iqbal Masih, Tornatore.

Per quanto riguarda i restanti 9 asili comunali, i cuochi dovranno seguire in queste ore il corso di aggiornamento HACCP on line, al termine del quale potranno tornare regolarmente in servizio e riprendere la preparazione dei pasti per i piccoli. L’Amministrazione ha affidato all’Istituto Zooprofilatico le verifiche HACCP a campione previste dalla legge sui pasti, igiene dei banchi di lavoro, qualità degli alimenti e dell’acqua.