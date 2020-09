Multe a Palermo, 82 milioni non riscossi: 9 contravvenzioni su 10 restano inevase

Nove contravvenzioni su dieci elevate nella città di Palermo restano inevase, con la percentuale complessiva di riscossione che nel 2019, come riporta Giancarlo Macaluso in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, non arriva neanche al 12 per cento.

Si tratta in totale di ben 82 milioni non riscossi che così andranno a gonfiare ancora di più il fondo dei crediti di dubbia esigibilità. In pratica, le multe anzichè aiutare a risanare le casse del Comune di Palermo, rischiano, a causa dell'alta percentuale di persone che non pagano, di avere l'effetto boomerang e ciò perchè l'equivalente di tutto ciò che non si incassa (essendo messo come posta di entrata in bilancio), secondo il regolamento di contabilità deve essere accantonato dalle amministrazioni. Questo serve a evitare l’esplosione della spesa pubblica, ma paralizza le risorse

Negli ultimi anni, all'aumento delle multe è corrisposto un calo della percentuale di riscossione: si passa al 14,74 per cento del 2017 (e cioè poco più di 8 milioni) al 19,27 del 2018 (16 milioni di multe riscosse) fino all’11,85 per cento dell'anno scorso (che equivalgono a circa 11 milioni).

