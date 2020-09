Asp Palermo, i precari pronti a protestare: "In scadenza la norma per la stabilizzazione"

Precari dell’Asp di Palermo pronti a nuove azioni di protesta. Mercoledì prossimo nella sede dell'ex ospedale psichiatrico la Fials Palermo ha indetto un’assemblea del personale ex Lsu e dei contrattisti, oggi in stato di agitazione, per discutere della vertenza in vista della scadenza della legge che consente la loro stabilizzazione.

Nel 2020 infatti è consentita l'assunzione diretta dei lavoratori, anche in soprannumero rispetto alla dotazione organica, per le regioni che hanno allocato le risorse. Una deroga possibile grazie alla vituperata legge Madia.

Un’opportunità non colta dall’Asp che invece, nonostante il divieto di creare nuovo lavoro flessibile, continua ad assumere nuovi precari operatori Ced, da tutta la Sicilia e senza scorrere tutte le graduatorie ancora vigenti. La Fials Palermo guidata dal segretario Enzo Munafò e dal segretario aggiunto Giuseppe Forte affronterà altri problemi come “il ridimensionamento dell'assegnazione di personale amministrativo avvenuto in alcuni distretti e ospedali, facendo registrare un rallentamento dei servizi e le assegnazioni dei dipendenti che sono da rivedere unitamente all'attivazione della mobilità interna”.

© Riproduzione riservata