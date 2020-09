Comunali, prove di patto Pd-M5s a Termini Imerese: "Anche a Regionali"

"L'appuntamento elettorale di Termini Imerese è un momento fondamentale, importante, che per certi aspetti trascende e supera Termini stessa. Con il Movimento cinque stelle e con Giancarlo Cancelleri abbiamo trovato una intesa e stiamo continuando a lavorare, sulla falsariga di quanto già avviene al governo nazionale. Sono anche convinto che alle ultime elezioni del 20 e 21 settembre, se in qualche regione avessimo chiuso un accordo come qui a Termini, dove i nostri simboli sono affiancati, avremmo avuto qualche altra soddisfazione in più". Lo dice il segretario del Pd siciliano, Anthony Barbagallo.

I temi politici su cui convergere, con il viceministro Giancarlo Cancelleri, leader del M5s in Sicilia, aggiunge Barbagallo, sono ambiente, lotta alle diseguaglianze, lavoro: "Penso anch’io - come ha detto Cancelleri - che questo possa essere un accordo di prospettiva, in vista delle prossime elezioni regionali, nel 2022, per scalzare il governo immobile e dannoso di Musumeci. Ma attenzione: un accordo di prospettiva dobbiamo provare a cercarlo anche nelle grandi città. Non solo Palermo ma prima di tutto a Catania: tenuta in ostaggio da un sindaco condannato per peculato e sospeso dai pubblici uffici e a cui abbiamo chiesto, ancora una volta, di dimettersi subito per restituire ai catanesi la possibilità di eleggere un sindaco".

